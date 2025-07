“Il consiglio di amministrazione di Mcm, riunito a Vigolzone, ha deliberato l’avvio delle procedure relative alla Composizione negoziata della crisi, al fine di favorire il risanamento dell’impresa e la continuità aziendale, evitando altre procedure concorsuali più invasive". Una comunicazione interna della direzione generale della Mcm, per tentare di tamponare l’agitazione degli oltre 300 lavoratori, annunciando l’obiettivo di tornare alla “piena stabilità dell’azienda”. Ai dipendenti è stato inviato ieri “un chiarimento ufficiale” sulla delicatissima situazione che, dopo l’appello sindacale di Cgil, Cisl e Uil riportato da Libertà il 26 giugno, ha portato in strada, per far sentire la loro voce, i lavoratori dello di Vigolzone e di quello gemello sulla via Emilia a Roveleto. Tutti, ovviamente, preoccupati, anche nell’attesa dello stipendio previsto il 10 luglio. Leggi tutto qui