Musica nuova a Sarmato: ora è la casa di un liutaio

Dev’esserci a Sarmato qualche misterioso collegamento che lega i laboratori degli artisti ai luoghi di culto. Così come lo scultore Giuseppe Serafini dava corpo alle sue opere nello studio attaccato alla chiesa della Madonna di Caravaggio, adesso il “vicino di casa” della chiesa di San Rocco è un giovane liutaio: si chiama Simone Franzini e da pochi mesi si è trasferito da Borgonovo per impiantare lì il suo laboratorio di strumenti “a pizzico”. Niente violini e violoncelli, quindi, ma chitarre, liuti e il restauro di strumenti antichi: il tutto, in un luogo sicuramente suggestivo e importante dal punto di vista culturale. È la prima volta che Sarmato ospita un’attività di questo tipo.

L'ingresso del laboratorio accanto alla chiesa di San Rocco