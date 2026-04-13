Nessuna speranza per i Crai di Cortemaggiore e Castelvetro

Non c’è più alcuna speranza di riapertura del punto vendita a marchio Crai di Cortemaggiore in via Mattei (aperto a metà settembre 2024) e di quello di Castelvetro, nell’area del centro commerciale Riviera del Po, lungo la Statale 10 Padana inferiore.

La Padial, centro di distribuzione piacentino che riforniva i due negozi, è in liquidazione giudiziale, termine tecnico con cui si indica la procedura fallimentare, e la stessa sorte dovrebbe toccare alla Castello Market, società controllata da Padial e titolare della licenza dei punti vendita. «È un effetto a matrioska», commenta il piacentino Marco Alquati di Fisascat Cisl.

I sindacalisti, uniti nel tutelare i lavoratori, hanno avuto pochi giorni fa un incontro con la curatrice fallimentare. Secondo quanto riferito, è stato effettuato anche un sopralluogo nelle due strutture per verificare l’assenza di prodotti deperibili all’interno. Non ci sono purtroppo prospettive positive per i lavoratori: quattro in servizio a Cortemaggiore, sei a Castelvetro e tre nel punto vendita di Cremona.

Inizialmente erano in numero leggermente superiore; qualcuno si è dimesso trovando un’occupazione alternativa, ma c’è chi ha un’anzianità lavorativa tale da non poter andare in pensione e che avrà maggiori difficoltà a ricollocarsi. Come accaduto per la Padial, l’orizzonte è quello di un licenziamento collettivo.