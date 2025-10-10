Nuove imprese e giovani generazioni, due percorsi formativi

Due nuovi percorsi formativi pensati per le nuove imprese e per le giovani generazioni. Sono le iniziative ideate dal Laboratorio Aperto nella ex Chiesa del Carmine: il progetto di educazione digitale "Maker Dojo" per la fascia d'età 9-14 anni e lo "Start Up Creation Lab", volto a promuovere la cultura d'impresa nell'ottica della sostenibilità. A dare il via ufficiale sono stati i referenti di Open Lab Srl Elena Bragalini, Loredana Lorenzi e Giacomo Frattola, insieme agli assessori comunali Francesco Brianzi e Mario Dadati.

«Entrambi i percorsi formativi – ha rimarcato Brianzi – rientrano nel quadro dell'Agenda trasformativa urbana del Comune di Piacenza, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna con fondi PR FSE+ 2021-2027, uno dei cui progetti strategici riguarda proprio il ruolo cardine del Laboratorio Aperto come hub di innovazione e sviluppo sostenibile a servizio della collettività. Questo obiettivo si realizza innanzitutto attraverso il coinvolgimento attivo e partecipe dei giovani, con il supporto, in particolare per quanto concerne lo Start Up Creation Lab, di tutte le istituzioni accademiche del territorio a conferma dell'attenzione e dell'impegno con cui la rete Piacenza Città delle Università valorizza il talento, le competenze e il protagonismo delle generazioni che saranno chiamate a guidare la transizione ecologica e digitale anche attraverso una nuova cultura d'impresa».

«È prezioso – ha aggiunto Dadati – il coinvolgimento di scuola e famiglie nell'attività di Maker Dojo, rivolta a una fascia d'età, quella della pre e prima adolescenza, per la quale è fondamentale sviluppare un approccio consapevole e competente nel governare le nuove tecnologie. La piena accessibilità di questa iniziativa, completamente gratuita, è un valore aggiunto nell'arricchire l'offerta formativa che il territorio mette a disposizione di bambini e ragazzi, consolidando il Laboratorio Aperto di Piacenza come punto di riferimento prezioso anche nella diffusione di una crescente, necessaria attenzione alle discipline STEM e di quella corresponsabilità educativa che tutti condividiamo nei confronti dei giovani».