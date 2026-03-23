Nuovo punto vendita per Libertà nel Bar Raffalda di Erika Wu

Da oggi Libertà ha un nuovo punto vendita. Si tratta del bar tabaccheria Raffalda di via Broni, all’angolo con strada Raffalda: un locale storico, aperto da molti decenni e dallo scorso dicembre in mano a Erika Wu, cinese di nascita anche se in Italia è ormai da una ventina d’anni. Il bar tabaccheria venderà il nostro quotidiano a partire da oggi, tutti i giorni escluse le domeniche: il nuovo servizio nasce dalla necessità di subentrare all’edicola Sagi di Gianluca Gallo di via Pietro Cella che proprio oggi cesserà l’attività. Nei giorni scorsi l’edicolante ha distribuito un volantino che segnalava la nuova apertura del punto vendita in una zona che altrimenti sarebbe rimasta scoperta.

« Noi siamo contenti - spiega Erika - per adesso abbiamo deciso di tenere solo Libertà, ma magari in futuro potremmo anche allargarci. È un modo per mantenere un servizio nel quartiere dato che senza l’edicola la zona resterebbe sguarnita». Come si diceva, Erika ha rilevato l’attività da qualche mese: « Il gestore precedente ha tenuto questi locali per quindici o vent’anni - spiega - e anche quello prima di lui aveva una bella anzianità. Insomma la tabaccheria è presente qui da molto tempo, negli anni è stato aggiunto anche il bar e ora uniamo anche l’edicola».

Erika non è una neofita del lavoro: in passato ha lavorato nei bar per molto tempo in altre province.