Ok al binario per il polo logistico di Castello: collaudo positivo

Per il raccordo ferroviario della logistica di Castel San Giovanni è forse la volta buona. Il binario che entra nel polo logistico della Barianella, inaugurato a luglio 2024, ha ricevuto il via libera. Il collaudo è risultato positivo e ora, con un anno e mezzo di ritardo rispetto a quando venne inaugurato, potrà diventare operativo a tutti gli effetti. I treni potranno finalmente entrare nel polo e consegnare le merci alle attività che decideranno di servirsene, alleggerendo, si spera almeno in parte, il traffico su gomma che soffoca la città.

Manca un altro tassello e cioè la firma del contratto tra gli operatori della logistica e Ferrovie dello Stato. Firmato il contratto si spera che i treni iniziano finalmente a consegnare le merci fin dentro il polo logistico. Il binario è lungo circa un chilometro. Dalla stazione dei treni di Castel San Giovanni parte un braccio che attraversa tutta l’area produttiva di Cà dei Tre Dì per poi correre verso il parco logistico.