Gabriele Faravelli
|55 minuti fa
“Piacenza verso le Cers”, avviato il percorso
1 MIN DI LETTURA
Una scelta strategica per la città, che ridurrà i costi dell’energia, favorirà l’autoproduzione da fonti rinnovabili, sosterrà la transizione ecologica e genererà ricadute positive anche sul piano sociale. Con l’incontro pubblico “Piacenza verso le Cers”, tenuto in un auditorium Sant'Ilario gremito di cittadini, è partito il percorso che porterà alla costituzione della prima Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale del Comune di Piacenza.
L'Amministrazione sta lavorando a un programma che prevede sia la nascita di una prima Cer comunale, basata soprattutto sugli impianti fotovoltaici installati sulle scuole (per circa 1 MW di potenza), sia la facilitazione della nascita di nuove Cer nei quartieri, nelle parrocchie, nelle associazioni e all’interno del tessuto economico locale. Nel corso dell’incontro, l’assessora all'ambiente Serena Groppelli ha ricordato che il Comune ha già ottenuto un finanziamento attraverso il bando Cer-S della Fondazione di Piacenza e Vigevano, una misura che sostiene lo sviluppo di comunità energetiche a forte impatto sociale: «Siamo uno dei primi capoluoghi d'Italia a creare una comunità energetica come Comune e la condivisone con i cittadini è fondamentale. Il passo verso la transizione ecologica è concreto per andare verso un'energia pulita, meno cara e di comunità». 

