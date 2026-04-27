Redditi, crescono nel Piacentino. Gazzola il paese più ricco

Crescono i redditi nel Piacentino, ma non tutti allo stesso modo. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi alle dichiarazioni 2025 sull’anno fiscale 2024, Gazzola si conferma il Comune più ricco della provincia con un reddito medio di oltre 33mila e 696 euro, in crescita di più di mille euro in un anno. Sul podio anche Gossolengo e Rivergaro, entrambe sopra quota 30mila. Piacenza città si mantiene poco sotto i 30mila euro, mentre in fondo alla classifica resta Morfasso, sotto i 19mila euro. Un quadro che evidenzia sì una crescita diffusa, ma anche un divario ancora marcato tra pianura e aree montane.

Allargando lo sguardo, in Emilia-Romagna è Bologna il capoluogo con i redditi più alti, mentre Rimini chiude la classifica. A livello nazionale, Milano si conferma in testa, mentre il Sud, con alcune aree della Puglia, resta indietro. Una fotografia di un Paese che cresce, ma ancora a più velocità.