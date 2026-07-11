Sparkling Wine, lo spumante Arvange tra le migliori tre etichette

Lo spumante Arvange metodo classico brut è stato incoronato tra le migliori tre etichette della categoria Sparkling Wine a livello internazionale. Il riconoscimento è arrivato dalla rivista tedesca Weinwirtschaft, punto di riferimento per i cultori del vino e del mondo vitivinicolo. Il riconoscimento è stato ufficializzato durante una cerimonia di premiazione, tenutasi al Deidesheimer, nella regione tedesca della Renania Palatinato.

Insieme al premiato Arvange Metodo Classico Brut, alla selezione hanno partecipato anche numerose altre etichette prodotte da Cantina Valtidone, tra cui 50 Vendemmie Gutturnio Frizzante doc, Julius Gutturnio Superiore doc, 50 Vendemmie Colli piacentini Malvasia doc, Bollo Rosso Gutturnio Classico Superiore, e Inedita vino bianco fermo ottenendo consensi e ottimi risultati generali.