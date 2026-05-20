Spese condominiali, la fatica delle famiglie, Più decreti ingiuntivi

La geopolitica entra le tra le quattro mura di casa e stravolge i bilanci familiari. A confermare il dato che arriva dall’Istat (vedasi l’articolo sotto) e che parla di un incremento di spesa annua per le famiglie piacentine - ad oggi sarebbe di 661 euro - sono gli amministratori di condominio da noi contattati per tentare di avere una prospettiva di lettura di che cosa sta accadendo sulla soglia di casa delle famiglie piacentine.

«L’aumento del prezzo dei combustibili dovuto alle guerre in Ucraina e soprattutto ora in Iran hanno fatto crescere le bollette di luce, gas e acqua anche nei condomìni che hanno gli impianti centralizzati». A parlare è Luca Labrini, professionista piacentino che nel settore va per la maggiore, avendo tra i propri clienti oltre duecento condomìni nel solo comune di Piacenza. Se questo era immaginabile e prevedibile, meno automatico anche se ugualmente comprensibile, l’aumento dei preventivi per i lavori di manutenzione. Un esempio tra tutti: l’altro giorno un’impresa che sta posando una guaina in un cortile mi ha chiamato avvisandomi che avrebbe dovuto aumentare il preventivo del 20 per cento. Per scaldare la guaina consumano il gas il cui prezzo è aumentato. Sembra una cosa da nulla ma sul preventivo di 22 mila euro approvato solo a gennaio ‘26 oggi abbiamo un incremento di 4mila euro.

Gli inquilini già facevano fatica a versare prima della guerra in Iran adesso con gli aumenti la situazione è peggiorata. Tra le conseguenza c’è anche un’accresciuta difficoltà a mettersi d’accordo nelle già tradizionalmente agitate riunioni di condominio.