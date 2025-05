Amazon, superminimo salvo sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha dato ragione ai lavoratori di Amazoin che chiedevano di non vedersi assorbito il superminimo dall’aumento contrattuale. La sentenza è giunta al termine di una battaglia legale durata anni e ha dato ragione ai lavoratori che rivendicavano il diritto a "non vedersi assorbire i circa 50 euro di superminimo, concesso a tutti gli operatori in sostituzione di un premio, nel momento in cui venivano promossi dal quinto al quarto livello contrattuale" fanno sapere Fisascat Cisl e Fit Cisl.

Dall’altra parte Amazonin una nota dice di voler "prendere atto della decisione della Corte di Cassazione. Valuteremo con attenzione le motivazioni alla base di questa decisione, e tutte le opzioni legali a nostra disposizione".

Per la Fit Cisl Piacenza "Questo risultato non rappresenta solo un successo economico, ma costituisce un rilevante precedente giurisprudenziale che potrebbe influenzare le future dinamiche del settore logistico e dell'e-commerce".