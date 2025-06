I dipendenti Amazon di Castel San Giovanni ancora in sciopero. «Aumenti non riconosciuti»

I lavoratori della sede Amazon di Castel San Giovanni hanno di nuovo scioperato. Chiedono la ripresa della trattativa sindacale per il riconoscimento degli aumenti salariali, che a loro dire sono stati promessi ma non interamente riconosciuti. «L’azienda – dice Massimo Tarenchi (Filt Cgil) – ha detto di non voler fare accordi, non riconoscendo di fatto la rappresentanza eletta democraticamente dai lavoratori». A chiamare i lavoratori davanti ai cancelli è stata anche la Uiltrasporti. In sostanza, i lavoratori contestano il fatto che una parte degli aumenti promessi, pari a 45 euro, vengono a loro dire assorbiti nei superminimi.

Amazon fa invece sapere che «le retribuzioni di ingresso per i dipendenti di Castel San Giovanni erano già più alte rispetto ai nuovi livelli retributivi appena comunicati per gli altri siti. Infatti, dall’aprile 2024, i dipendenti beneficiano di retribuzioni superiori rispetto al resto della rete logistica Amazon Italia».

«A decorrere dal gennaio 2025 - aggiungono - la retribuzione di ingresso di tutti i dipendenti della rete logistica, è stata aumentata a 1.876,56 euro mensili lordi, ovvero 141,28 euro più alta rispetto alla nuova retribuzione di ingresso determinata dal 5° livello del contratto collettivo nazionale».