Con 88mila mq Generali completa il polo logistico di Le Mose

Generali Real Estate ha inaugurato giovedì 9 aprile il nuovo ed ultimo lotto del Polo Logistico Piacenza, nella località Le Mose, segnando il completamento di uno dei più estesi e moderni hub logistici del Nord Italia. I nuovi spazi sono stati realizzati dal General Contractor GSE Italia per conto di un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese specializzato in logistica, gestito da Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio in qualità di investment manager.

Con questa ulteriore espansione, la superficie coperta complessiva del Polo Logistico Piacenza supera i 470.000 mq e fa parte del portafoglio di Generali Real Estate da oltre 1 miliardo di euro, che comprende parchi logistici di alta qualità situati lungo i principali corridoi di collegamento in Italia, Francia, Polonia, Paesi Bassi e Spagna.

"L’espansione del Polo Logistico di Le Mose rappresenta un segnale concreto dell’importanza che il settore logistico continua a rivestire per Generali Real Estate - si legge nel comunicato di Generali Real Estate -: un comparto sempre più centrale, sostenuto da trend strutturali quali la crescita dell’e-commerce, la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento e l’attenzione ai temi ESG".

L’ampliamento dell’hub di Le Mose comprende cinque nuovi magazzini (C3, C4, C5, C6 e C7), composti da unità modulabili per circa 88.000 mq complessivi.