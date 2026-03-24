Trent'anni di Laboratorio di Economia Locale, Paolo Rizzi a "Lo specchio"

Questa sera alle 20.30 su Telelibertà torna Specchio di Piacenza, il format che racconta volti e storie del territorio attraverso immagini e dialogo. Ospite della nuova puntata sarà il piacentino Paolo Rizzi, economista e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervistato dalla giornalista Nicoletta Bracchi.

Professore di politica economica, Rizzi dirige il Laboratorio di Economia Locale (LEL), centro di ricerca fondato nel 1995 e punto di riferimento per l’analisi dello sviluppo territoriale, della qualità della vita e del capitale sociale. Un traguardo importante: trent’anni di attività dedicati allo studio dei sistemi economici locali e delle strategie di crescita sostenibile.

Da anni l'economista Rizzi osserva e interpreta i cambiamenti del sistema piacentino, dalle trasformazioni della logistica alle prospettive dell’Appennino, con uno sguardo attento alle politiche pubbliche e al ruolo dell’università come motore di innovazione. Autore di numerose pubblicazioni sui modelli di sviluppo locale, è una voce autorevole nel dibattito sul futuro della città e della provincia.

Nella puntata si parlerà di giovani, grandi progetti, innovazione e delle sfide che attendono Piacenza tra pianura e montagna.