Trent'anni di Laboratorio di Economia Locale, Paolo Rizzi a "Lo specchio"
Economista e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà ospite della nuova puntata della trasmissione condotta dalla giornalista Nicoletta Bracchi
Redazione Online
|2 ore fa
Questa sera alle 20.30 su Telelibertà torna Specchio di Piacenza, il format che racconta volti e storie del territorio attraverso immagini e dialogo. Ospite della nuova puntata sarà il piacentino Paolo Rizzi, economista e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervistato dalla giornalista Nicoletta Bracchi.
Professore di politica economica, Rizzi dirige il Laboratorio di Economia Locale (LEL), centro di ricerca fondato nel 1995 e punto di riferimento per l’analisi dello sviluppo territoriale, della qualità della vita e del capitale sociale. Un traguardo importante: trent’anni di attività dedicati allo studio dei sistemi economici locali e delle strategie di crescita sostenibile.
Da anni l'economista Rizzi osserva e interpreta i cambiamenti del sistema piacentino, dalle trasformazioni della logistica alle prospettive dell’Appennino, con uno sguardo attento alle politiche pubbliche e al ruolo dell’università come motore di innovazione. Autore di numerose pubblicazioni sui modelli di sviluppo locale, è una voce autorevole nel dibattito sul futuro della città e della provincia.
Nella puntata si parlerà di giovani, grandi progetti, innovazione e delle sfide che attendono Piacenza tra pianura e montagna.
Le puntate di Specchio di Piacenza sono disponibili anche on demand sul sito di Libertà.
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