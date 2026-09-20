Turismo e gastronomia, Piacenza vetrina internazionale: operatori da 20 Paesi

Cinquantacinque operatori turistici internazionali provenienti da 20 Paesi, 76 rappresentanti dell’offerta italiana e circa mille incontri d’affari. Piacenza diventa per due giorni una vetrina internazionale del turismo enogastronomico con la decima edizione del Good Italy Workshop, appuntamento dedicato all’incontro tra domanda e offerta del settore.

Si parte lunedì 21 settembre alle 19.30 a Palazzo Gotico, in piazza Cavalli, con la cena di benvenuto organizzata con i Consorzi dell’Emilia-Romagna e la partecipazione della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, a cura di Destinazione Turistica Emilia.

«Sempre più turisti nel mondo si muovono per andare alla scoperta dei gusti più autentici - sottolinea l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni - e da questo punto di vista l’Emilia-Romagna si è imposta come destinazione di viaggio imprescindibile, forte di una Food Valley unica al mondo». Un’offerta che, ricorda Frisoni, si intreccia con cicloturismo, trekking, terme, Motor Valley, Riviera, città d’arte e borghi. Good Italy diventa così «un appuntamento strategico per farci conoscere e apprezzare da nuovi tour operator internazionali alla ricerca delle più autentiche Food Experience».

La scelta di partire da Piacenza e da Palazzo Gotico ha anche un valore promozionale. «Significa presentare Piacenza e i suoi Colli a chi il territorio lo racconta e lo vende in tutto il mondo - spiega Simone Fornasari, presidente di Destinazione Turistica Emilia -. Vogliamo che gli operatori, prima ancora di sedersi ai tavoli del workshop, assaggino ciò che rende unica la nostra terra: prodotti, vini e, soprattutto, persone».

Martedì 22 settembre, dalle 9.30 alle 16.30, nell’ex Chiesa del Carmine, 55 operatori internazionali interessati ai pacchetti turistici incontreranno 76 rappresentanti dell’offerta italiana, 36 dei quali emiliano-romagnoli. In programma circa mille incontri individuali già fissati attraverso una piattaforma digitale, ai quali se ne aggiungeranno altri durante la giornata.

La chiusura sarà affidata alla cena di gala, dalle 19.45 nell’ex Chiesa di Sant’Agostino, con gli chef stellati Isa Mazzocchi, Massimo Spigaroli e Andrea Incerti Vezzani, coordinati da Mauro Brina. Nato nel 2015 in occasione di Expo Milano, Good Italy Workshop ha coinvolto fino al 2025 circa 1.400 operatori italiani e internazionali. I partecipanti arrivano a Piacenza dopo due giorni di tour alla scoperta dell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna.