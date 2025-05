Elena Soresi, doppio talento: musica e filosofia intrecciate

Musica e la filosofia dialogano insieme, con Elena Soresi, piacentina di 24 anni: nonostante la giovane età è già capace di una raffinata riflessione sulla filosofia della musica e l’estetica musicale. Con l’articolo “Musica della notte: Chopin e Debussy attraverso le filosofie di Nietzsche e di Jankélévitch” ha vinto il primo premio della sezione “Il Suono del Pensiero” alla XIX edizione del Premio Nazionale di Filosofia conferito dalla Appf (Associazione professionisti pratiche filosofiche). Lo ritirerà il 15 giugno a Certaldo Al premio si candidano autori e studiosi, spesso professori universitari, che affrontano in maniera inedita temi centrali nello sviluppo del pensiero filosofico. Elena affronta i suoi studi parallelamente al Conservatorio e all’Università: al “Nicolini” si è diplomata in pianoforte, conseguendo a ottobre il diploma accademico di 1 livello e sta proseguendo per acquisire il 2. All’Università - facoltà di filosofia della Cattolica di Milano - ha finito la triennale e ora lavora alla laurea magistrale. Ha studiato un semestre alla Sorbona di Parigi. Come concilia le sue due anime? «Nutrendole reciprocamente», spiega.