Emergenza ciclisti: in 10 anni 2mila incidenti e 24 morti nel Piacentino

Duemila incidenti in bici in dieci anni tra Piacenza e provincia, 24 morti. Lo rivela "l'Atlante italiano dei morti (e dei feriti gravi) in bici", realizzato dal Politecnico di Milano raccogliendo dati Istat dal 2014 al 2023. Uno strumento gratuito consultabile on line.

L'età più a rischio è quella degli over 65: 15 morti su 24 in provincia, cinque su sei in città. I pensionati sono anche 421 dei 2mila feriti gravi. Dalla parte opposta, tra i feriti gravi c’è un bambino che all’epoca aveva meno di cinque anni, probabilmente aveva iniziato da poco a pedalare, e altri venti sotto i 14 anni.

La maggior parte degli scontri avviene su rettilinei a doppio senso. A Fiorenzuola (70 incidenti) i punti critici sono gli incroci. I giorni più pericolosi: martedì alle 19 e giovedì alle 9. Tra gennaio e agosto 2024 i sindacati hanno contato 433 infortuni in itinere, la maggior parte in bici.