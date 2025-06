Emergenza infermieri anche a Piacenza, ma per 25 posti oltre mille domande

Sembra un paradosso: mancano infermieri, alla sanità di Piacenza e del resto d’Italia, ma la professione - nonostante esodi e fughe - non appare in declino: al concorso regionale bandito da Piacenza capofila per le Ausl emiliano-romagnole che a febbraio ha messo sul piatto 25 contratti a tempo indeterminato hanno risposto oltre mille persone. Il 18 giugno concorsone al Palabanca.

Precisamente 1.039 ( su 1.045, e solo sei sono le istanze scartate per assenza o carenza dei requisiti). Un numero giudicato importante dagli stessi addetti ai lavori, e che replica in maniera piuttosto netta e perentoria alle notizie di una fuga dalla sanità che certi fenomeni vorrebbero evidenziare. Gli infermieri sono e restano una figura fondamentale nell’assicurare le risposte alla domanda di salute della popolazione.

Non serve ritornare a cinque anni fa (alla stagione del Covid) per riportare alla mente il ruolo fondamentale svolto dalle figure infermieristiche. Ma restiamo all’oggi, e al concorso bandito a febbraio scorso dall’Ausl di Piacenza in qualità di azienda sanitaria capofila.