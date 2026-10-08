Energy Dome ha inaugurato il nuovo stabilimento a Piacenza: fino a 90 addetti e 6,5 milioni di investimenti

Energy Dome, attiva nei sistemi ad accumulo di energia elettrica con la tecnologia proprietaria Co2 Battery, ha inaugurato in strada Dossarelli a Piacenza il nuovo hub manifatturiero centrale a Piacenza.

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

Per l'impianto l'azienda prevede un piano di investimenti complessivo da 6,5 milioni di euro per triplicare la capacità produttiva dell'hub manifatturiero ed espandere l'organico fino a 80-90 addetti entro il 2028. Da esso partono i componenti per impianti in 4 continenti, con oltre 2 GWh di progetti contrattualizzati o in esercizio e un programma globale superiore di oltre 30 GWh.

La tecnologia Co2 Battery punta a «risolvere la discontinuità delle fonti rinnovabili, evitare lo spreco di energia pulita nei momenti di over-production e garantire la stabilità delle reti elettriche su scala mondiale», spiega il fondatore e amministratore delegato Claudio Spadacini.

Secondo l'imprenditore «oggi non apriamo soltanto un sito industriale, ma dimostriamo che dall'Italia può nascere e svilupparsi una tecnologia di frontiera capace di scalare i mercati mondiali».

«I nostri impianti - sottolinea - partono da Piacenza per raggiungere l'America, l'Asia e l'Europa, dimostrando come il Made in Italy industriale possa essere protagonista assoluto della sovranità tecnologica e della transizione energetica globale». Tra i partner di Energy Dome, che vanta una filiera 100% europea per «garantire la sovranità tecnologica ed energetica», figurano Google, Engie, Ntpc e Alliant Energy.