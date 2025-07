Ennesimo schianto alle Mose e sale la protesta: «Righe bianche sparite»

Due auto distrutte - una finita ruote all'aria - e una donna ferita in un violento schianto nell'area industriale de Le Mose. L'incidente - avvenuto alle 18 di martedì 15 luglio all'incrocio tra via Orsi e viale Commercio - ripropone il problema della sicurezza stradale nella zona. «Lavoro qui vicino e purtroppo vedo succedere molti incidenti, ma non si fa niente per migliorare la situazione» lamenta uno dei lavoratori di questa zona che, mentre usciva al termine del suo turno, ha trovato le auto danneggiate e assistito, con i colleghi, agli interventi di soccorso. E punta il dito, tra l'altro, sulla segnaletica: «Le linee bianche sull'asfalto che dovrebbero segnalare agli automobilisti di fermarsi per dare la precedenza si sono scolorite al punto che non si vede più niente. Si parla sempre tanto di sicurezza eppure qui non si fa nulla per rimediare. Poco tempo fa è stato coinvolto anche un mio collega».

L'automobilista che era sull'auto ribaltata è rimasta ferita ma è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo ed è stata soccorsa dal personale del 118 ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Il conducente dell'altra vettura se l'è cavata con lievi conseguenze. Sul posto sono intervenuti, oltre al soccorso sanitario, anche vigili del fuoco e polizia locale.

Le linee bianche che segnalano agli automobilisti di fermarsi per dare la precedenza sono ormai quasi del tutto sparite