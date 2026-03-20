Equinozio di primavera, una nuova stagione si apre dopo il lungo inverno

Scoccherà oggi pomeriggio, venerdì 20, alle ore 15 e 46 minuti, nell’emisfero boreale, l’equinozio di primavera. Una nuova stagione si apre, dopo un lungo inverno. Il sole, sorto oggi alle ore 6.25, tramonterà alle 18.34, regalandoci una giornata con (circa) pari ore di luce e di buio. I minuti di luce solare andranno crescendo fino al solstizio d’estate, quest’anno il 21 giugno. I cambi stagionali sono dettati dalle posizioni reciproche tra la Terra e il Sole, posizioni che cambiano durante il viaggio orbitale terrestre intorno alla stella più grande, luminosa (e ferma), appunto il Sole. Quando il nostro emisfero entra in primavera comincia a inclinarsi con il risultato – ben noto - del verificarsi di albe sempre più anticipate e di tramonti sempre più posticipati. È evidente che non viviamo su un puntino fermo nell’Universo e l’alternarsi delle stagioni garantisce il divenire dei viventi, fenomeno che insieme al sorgere del sole dalla linea dell’orizzonte, a est, e il suo tramontare, a ovest, fotografa continuamente la Rivoluzione astronomica del nostro Pianeta orbitante.