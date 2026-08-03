Esce di strada e centra un cumulo di ghiaia a Roncovero: ferita una donna, traffico in tilt

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 654 della Val Nure, a Roncovero, dove una Fiat Panda è uscita di strada finendo contro un cumulo di ghiaia utilizzato per i lavori di rinforzo degli argini del torrente Nure.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto all'altezza della confluenza tra una strada sterrata proveniente dalla vecchia Provinciale e la Statale, su un breve tratto rettilineo. La vettura, condotta da una donna e diretta verso Bettola, ha improvvisamente perso il controllo, divellendo anche un tratto di guardrail prima di arrestare la propria corsa contro il materiale depositato a bordo strada.

La conducente è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Piacenza per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero particolarmente gravi.

Traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, il carro attrezzi per la rimozione della Panda e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Farini-Ferriere, incaricata dei rilievi.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo, la circolazione in direzione Bettola ha subito pesanti rallentamenti. Si è formata una lunga coda di veicoli, che nel tardo pomeriggio superava ancora alcune centinaia di metri.

Ipotesi al vaglio

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche un possibile malore della conducente, forse favorito dalle elevate temperature registrate in queste ore, che potrebbe aver provocato la perdita di controllo dell'auto.