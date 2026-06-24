Esplosioni e fiamme altre 40 metri: maxi rogo a Boelli di Travo
Intervento tempestivo dei vigli del fuoco lungo la “strada vecchia”
Corrado Todeschi
|2 ore fa
Un maxi rogo, intorno alle 23 di martedì 24 giugno, ha divorato una catasta di legna e un mezzo agricolo con uno strumento per la movimentazione del legname, situati ai margini della carreggiata della strada provinciale che collega Statto a Travo.
Poco dopo il centro abitato di Boelli, una maxi catasta di legname posizionata ai piedi del monte Pillerone e a pochi metri dalla carreggiata, è stata avvolta dalle fiamme. Ancora da capire quale possa essere stato l’innesco, nel rogo è andato distrutto anche un trattore che, posteriormente, agganciava un braccio meccanico utilizzato per lo spostamento dei tronchi.
L’arrivo dei vigili del fuoco è stato tempestivo: nessuna persona coinvolta, alcuni curiosi ad assistere alle manovre di spegnimento delle fiamme altre anche fino a quaranta metri. Evitato fortunatamente che le fiamme raggiungessero il bosco soprastante.
Ovviamente il traffico lungo la strada è stato interrotto e i carabinieri di Bobbio giunti sul posto per accertare la dinamica di quanto accaduto.