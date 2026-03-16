Ex Camuzzi, avanti con il cantiere: rotonda e Globo in estate, poi supermercato
I lavori avanzano spediti. In arrivo anche parcheggi, pista ciclabile, aree verdi e - nel 2027 - uffici, negozi e ristorazione
Gustavo Roccella
|11 ore fa
Un render mostra come apparirà l'area ex Camuzzi al termine dell'intervento
Procede spedito, con due o tre mesi di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, il cantiere nell'area ex Camuzzi tra corso Europa, via Rigolli e via Goitre. Entro fine estate è prevista l'inaugurazione del primo insediamento commerciale, che ospiterà Globo, catena di calzature, abbigliamento e pelletteria presente con 108 punti vendita in tutta Italia.
Tra giugno e luglio saranno collaudate le opere di urbanizzazione: parcheggi, pista ciclabile lungo corso Europa, aree verdi e la nuova rotatoria all'altezza di via Govoni, da cui si accederà direttamente al nuovo complesso. I lavori per la rotonda sono in agenda ad aprile e dureranno due settimane con senso unico alternato in corso Europa.
Dalla seconda metà dell'anno i lavori si sposteranno sul supermercato alimentare Maxidi (1.500 metri quadrati di superficie di vendita), gruppo veronese con oltre 450 punti vendita nel Nord Italia.
Nel 2027 toccherà a un edificio di circa 3mila metri quadrati su tre livelli destinato a uffici, negozi e ristorazione, più un quarto fabbricato da 2.000 mq per terziario e piccole attività commerciali. Ancora in stand by la quota residenziale da 9mila metri quadrati lungo via Rigolli.
Area cantiere ex Camuzzi - roccella
Area cantiere ex Camuzzi - roccella
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