Ex discoteca Majorca addio, arrivano le ruspe e resterà solo l'insegna

Addio alla storica discoteca Majorca di Codogno: al suo posto sorgerà un’area commerciale di 4mila metri quadrati. E' iniziato il taglio delle piante, primo passo verso la demolizione dell’ex locale che anche per tanti piacentini è stato a lungo un simbolo del divertimento. Dopo mesi di iter burocratici, manca solo la firma dal notaio tra Comune e proprietà.

La demolizione potrà iniziare a metà luglio, dopo i 30 giorni tecnici per la bonifica dell’amianto. Il progetto prevede due prefabbricati a uso commerciale, parcheggi e opere accessorie. Nessun nuovo supermercato, ma il trasferimento del punto vendita iN’s già presente in zona. Previsti anche interventi compensativi, tra cui due piste ciclabili. La documentazione edilizia sarà presentata entro luglio e i lavori partiranno a settembre. Durata prevista: circa un anno. Fine lavori prevista a metà-fine 2026. L’unico ricordo della discoteca sarà la storica insegna, conservata come omaggio a un luogo caro a più generazioni.