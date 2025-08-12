Ex preside a Castel San Giovanni scrive racconti e ne ambienta uno a Bobbio

Si intitola Lena lo sapeva un libro scritto di Maria Cristina Angeleri, dal 2019 al 2021 preside dell’Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni, che sabato 6 settembre alle 17,30 verrà presentato alla libreria Fahrenheit di Piacenza. Delle venti storie contenute nel volume, una è ambientata a Bobbio e ispirata a un fatto realmente successo nella Castel San Giovanni degli anni Settanta. Ispirato ad un murale, Il lanciatore di fiori di Banksy, «il racconto – dice la stessa Angeleri che oggi è alla guida del Comprensivo Piero Terracina di Roma – si ispira ad un fatto riferitomi da un amico». «Una lite – aggiunge l’ex preside del Comprensivo di Castello – avvenuto tra due amici nella piazza di Castel San Giovanni».

Il libro contiene venti racconti, tutti ispirati ad un'opera d'arte ed è edito da "Le scatole parlanti", casa editrice di Viterbo. «Una volta lasciata Castel San Giovanni – dice Angeleri – nel 2021, subito dopo la pandemia, avevo l’idea di rielaborare tutto quanto era successo». A Piacenza l'autrice dialogherà con Simona Camisa, preside del Comprensivo di Lugagnano e Castell'Arquato.

