Piacenza

Ex preside a Castel San Giovanni scrive racconti e ne ambienta uno a Bobbio

Maria Cristina Angeleri dal 2019 al 2021 ha guidato l'Istituto Comprensivo. Il volume "Lena lo sapeva" sarà presentato sabato 6 settembre alla libreria Fahrenheit di Piacenza

Mariangela Milani
August 12, 2025|2 ore fa
Alcune copie del libro di Maria Cristina Angeleri
Si intitola Lena lo sapeva un libro scritto di Maria Cristina Angeleri, dal 2019 al 2021 preside dell’Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni, che sabato 6 settembre alle 17,30 verrà presentato alla libreria Fahrenheit di Piacenza. Delle venti storie contenute nel volume, una è ambientata a Bobbio e ispirata a un fatto realmente successo nella Castel San Giovanni degli anni Settanta. Ispirato ad un murale, Il lanciatore di fiori di Banksy, «il racconto – dice la stessa Angeleri che oggi è alla guida del Comprensivo Piero Terracina di Roma – si ispira ad un fatto riferitomi da un amico». «Una lite – aggiunge l’ex preside del Comprensivo di Castello – avvenuto tra due amici nella piazza di Castel San Giovanni».
Il libro contiene venti racconti, tutti ispirati ad un'opera d'arte ed è edito da "Le scatole parlanti", casa editrice di Viterbo. «Una volta lasciata Castel San Giovanni – dice Angeleri – nel 2021,  subito dopo la pandemia, avevo l’idea di rielaborare tutto quanto era successo». A Piacenza l'autrice dialogherà con Simona Camisa, preside del Comprensivo di Lugagnano e Castell'Arquato.
