Ex Scuderie di Maria Luigia, partono i lavori. Saranno abbattuti sei alberi

Così appariranno le scuderie al termine dell'intervento

Il cantiere per la riqualificazione delle ex Scuderie di Maria Luigia in piazza Cittadella è stato avviato mercoledì. Il vicesindaco Bongiorni ha confermato che saranno abbattuti sei alberi sul lato verso Palazzo Farnese, come previsto dal progetto, e che sarà rigenerato il giardino esterno. «Un minimo di interferenza» con la palizzata dei lavori in piazza Cittadella, spiega, «è da mettere in conto». La viabilità è stata modificata per il montaggio del ponteggio in sicurezza.

L’intervento (5,5 milioni di euro, con fondi statali, comunali e privati) trasformerà l’edificio in sede del nuovo mercato rionale e, in futuro, in museo multimediale. I lavori, suddivisi in due fasi, la prima delle quali (oggi in partenza) dovrebbe finire - secondo quanto previsto - entro il 2026.





Leggi tutto Il nuovo mercato prevede cinque attività disposte su due piani, con ortofrutta in cortile coperto e dehors estivo. Il progetto include l’abbattimento delle attuali conifere per fare spazio a tre aree pavimentate con tavoli e nuove piantumazioni, più basse, integrate da pergolati con rampicanti per ombreggiamento. L’obiettivo è ricucire idealmente lo spazio tra ex Scuderie e piazza Cittadella.