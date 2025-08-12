Gazebo di protesta davanti alle ex Scuderie, scatta una sanzione per occupazione abusiva

Arriva la Polizia municipale al gazebo dei cittadini in Piazza Casali, di fronte al cantiere delle ex Scuderie di Maria Luigia, dove si protesta contro il taglio degli alberi. Domenica 10 agosto, alle 18.28, gli agenti hanno rilevato che la struttura (tre metri per tre, tavolo e sedie) occupa l'area verde senza autorizzazione comunale, sebbene i presenti mostrino un via libera della Digos da inviare successivamente.

Dagli accertamenti è emersa l’assenza del plateatico ed è scattato l’obbligo di rimozione secondo l’art. 20 del Codice della Strada, con una sanzione ricompresa tra 173 e 694 euro, più un’eventuale multa di 50 euro per presunto danneggiamento delle siepi di bosso attorno a Palazzo Farnese. Ora si attende la decisione sullo smantellamento.