Ex scuderie, riaffiorano i resti dell'antico teatro

Non è una sorpresa, ma il ritrovamento dei reperti dell’antico teatro farnesiano sotto le scuderie ducali qualche brivido lo dà. E’ una delle notizie emerse nel corso dei lavori. Ieri intanto gli studenti della quinta Grafica B del liceo Cassinari, accompagnati dal docente Roberto Dapoto, hanno applicato alla recinzione del cantiere di piazza Cittadella i pannelli con il loro lavoro.

«Sono stati molto bravi, è un progetto complicato» dice il prof. Contengono notizie storiche e le immagini del progetto esecutivo delle ex Scuderie, oltre alla documentazione degli stadi iniziali dei lavori. Siamo nella scia delle iniziative “Il cantiere racconta - Come era e come sarà”, è un progetto ideato dall’assessorato all’Urbanistica, per il quale era presente l’assessora Adriana Fantini, affidato al Cassinari come percorso di competenze trasversali e di orientamento. Non è la prima realizzazione con queste finalità, per esempio si è attuato a Porta Borghetto e all’ex Laboratorio Pontieri.

«Chi passa può così immaginare il risultato finale dell’opera» sottolinea Fantini. C’è soddisfazione e giusto orgoglio per un lavoro di comunicazione ben fatto su un cantiere che tra l’altro gode di un contributo ministeriale legato al Bando Periferie il quale fissa la chiusura lavori a dicembre 2026.