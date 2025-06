Expo, si accelera sul nuovo parcheggio «Pronti a gestirlo a prezzi calmierati»

Inseriti nelle opere pubbliche già nel 2023, a quanto pare si sta arrivando a meta per la sistemazioni dei parcheggi di Piacenza Expo in via Tirotti. E il presidente della Fiera, Giuseppe Cavalli, si augura siano pronti entro metà luglio, ha anche in serbo una proposta ai soci del suo consiglio di amministrazione, vale a dire la gestione di tutti i parcheggi sia quelli della Fiera sia quelli appartenenti al Comune, a prezzi calmierati. «Siamo la sola fiera in Italia che non fa pagare il parcheggio, Parma chiede 20 euro al giorno, Bologna 30...», una messa a reddito ci sta, conclude Cavalli, da praticare durante le manifestazioni fieristiche. I lavori del nuovo parcheggio, lato autostrada, pagati dal Comune, hanno un costo di 300 mila euro, partiti lo scorso ottobre sono stati poi interrotti, ora sono ripresi - vi si accede tra la rotonda dell’autostrada e la Fiera su via Tirotti - di certo è stato spianato il terreno, si è lavorato. E’ previsto anche un percorso pedonale di 150 metri che li unisca all’Expo. Ma dalle immagini scattate ieri non è del tutto evidente lo stato di avanzamento.

E’ stata necessaria fra l’altro una variante contrattuale con la ditta romana Eur.Co.Ma.S. in quanto si è dovuto aumentare la quantità della calce da utilizzare nel trattamento del terreno - si legge in una determinazione dirigenziale in Al-bo Pretorio appena pubblicata per un aumento di 18mila euro.

Ora in vista delle importanti giornate del Gis, la fiera del sollevamento e dei trasporti, Cavalli pensa già all’affollamento (con più di 450 espositori) che verrà. Nell’area fieristica c’è dunque il parcheggio frontale del Comune già riservato a Piacenza Expo, quello in sistemazione e quello tra l’Expo e il Palabanca di proprietà fieristica.

«Si tratta di unificare tutte le aree adibite a parcheggio - sottolinea Cavalli - per farle gestire da un unico attore, Piacenza Expo, andremmo anche a calmierare il prezzo». Si tratta di un nuovo complesso di stalli sui 500 posti, a quanto par di capire, oggi la Fiera ne ha sui 2mila.

Si è provveduto dunque alla pulizia generale dell’area, allo scavo di sbancamento per una profondità di 30 centimetri, l’obiettivo era la sistemazione della pavimentazione per rendere agibile il parcheggio. In zona, come noto, verrà realizzato anche il progetto, promosso dalla società Akno Buildings srl: un albergo moderno e funzionale, con 107 stanze, una piscina esterna, un percorso vita, una struttura sportiva all’aperto, mentre all’interno troveranno spazio una palestra attrezzata e un ristorante aperto anche al pubblico esterno, come già riferito da Libertà.

La Conferenza dei servizi del Comune di Piacenza ha dato il via libera al permesso di costruire. I lavori dovrebbero partire entro la fine di quest’anno, con una durata stimata di due anni per il completamento dell’opera.