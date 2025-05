Fallisce la truffa della finta giornalista di Libertà

"Debutta” nel triste mondo dei raggiri ai danni di anziani una finta giornalista di Libertà. Per fortuna si è risolto in un nulla di fatto. L'anziano pensionato piacentino preso di mira telefonicamente, infatti, resosi conto del tentativo di truffa, ha telefonato al centralino del nostro quotidiano chiedendo informazioni e ha così scoperto di aver rischiato di cadere nell'inganno della finta giornalista.

È accaduto ieri in città e, quasi contemporaneamente, non poteva mancare la più consueta truffa del finto carabiniere. Anche in questo caso, a essere preso di mira è stato un anziano pensionato piacentino. Rispondendo al telefono, si è sentito dire: "Qui carabinieri di via Caccialupo, la sua auto è stata utilizzata per una rapina. Siamo risaliti a lei tramite la targa. Le comunichiamo che molto probabilmente la targa è stata clonata, altrimenti non si spiegherebbe come l'auto sia stata usata in un reato. Occorre quindi dimostrare che la sua macchina non è coinvolta».

Tuttavia, l'anziano si è insospettito quando, al telefono, gli è stato chiesto se avesse in casa denaro o gioielli. L'uomo ha quindi contattato i veri carabinieri, che gli hanno raccomandato di non aprire a nessuno e di chiamare il 112 in caso di ulteriori telefonate simili.