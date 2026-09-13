Farini, salvata la torre dei Ghezzi: restaurato il fortilizio millenario dell’Alta Valnure

Salvata dal degrado e restituita al suo antico aspetto la torre dei Ghezzi, storico fortilizio di Cogno San Bassano, frazione di Farini, che da quasi un millennio domina la valle del Nure e quella del Rossane. Si è concluso nelle scorse settimane il restauro conservativo dell’edificio, alto 15 metri, voluto dai proprietari per preservare una testimonianza della storia locale e un importante ricordo familiare.

L’intervento ha interessato soprattutto il tetto a quattro falde, parzialmente crollato a causa del tempo e delle intemperie. Il progettista e direttore dei lavori Matthieu Carini e la ditta Degani srl di Farini hanno operato utilizzando tecniche e materiali analoghi agli originali: la copertura è stata ricostruita in rovere e rivestita con le vecchie “ciappe” in pietra, integrate con altre recuperate nella zona.

La torre appartenne per secoli ai Nicelli e dal 1875 è legata alla famiglia Ghezzi. Soddisfatto anche il sindaco Marco Paganelli: «Ha un grandissimo valore storico».