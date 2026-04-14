Farmacie, scossoni nel partner privato. Entra un gruppo forte di 30 punti vendita

Scosse telluriche in Fcp srl. La società delle Farmacia comunali piacentine di cui il Comune detiene la maggioranza con il 51% del capitale vede importanti mutamenti nell’azionista di minoranza che risponde al nome di Fda. E’ la srl che possiede il 48% di Fcp e ne esprime l’amministratore delegato, dunque la figura con pieni poteri gestionali. Sin qui ha fatto capo a Gallini holding srl, società di cui Pierpaolo Gallini, medico odontoiatra di Carpaneto con militanze politiche tra i centristi di centrodestra (è stato assessore provinciale nella giunta Trespidi), ha la maggioranza. Nel corso degli anni la Gallini holding è arrivata a detenere il 75% di Fda, con, in quest’ultima fase, un ulteriore 5% che l’ha portata all’80%.

E’ nell’ambito di tale pacchetto azionario che vanno registrati i citati mutamenti, frutto dell’entrata in scena di un nuovo soggetto, Prosit Farma, società per azioni che di mestiere compra farmacie: ne ha una trentina, prevalentemente nel Nord Italia, sei sono nel Piacentino. Nella sostanza, Prosit Farma subentra a Pierpaolo Gallini rilevando la sua quota all’interno della holding che porta il suo nome. Una quota di maggioranza all’interno della Gallini holding che a sua volta ha la maggioranza di Fda che esprime l’ad delle Farmacie comunali: non sfugge perciò la portata di un passaggio di mano che incide ai massimi livelli della governance di Fcp.

Un’operazione chiusa a metà marzo, per un controvalore stimato intorno ai 3 milioni. Fissata per oggi l’assemblea dei soci.