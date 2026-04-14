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Farmacie, scossoni nel partner privato. Entra un gruppo forte di 30 punti vendita

Prosit Farma, fondata da Laneri, rileva le quote di Gallini nella holding che ha la maggioranza di Fda e nomina l'ad della società comunale

Gustavo Roccella
Gustavo Roccella
|2 ore fa
Farmacie, scossoni nel partner privato. Entra un gruppo forte di 30 punti vendita
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Scosse telluriche in Fcp srl. La società delle Farmacia comunali piacentine di cui il Comune detiene la maggioranza con il 51% del capitale vede importanti mutamenti nell’azionista di minoranza che risponde al nome di Fda. E’ la srl che possiede il 48% di Fcp e ne esprime l’amministratore delegato, dunque la figura con pieni poteri gestionali. Sin qui ha fatto capo a Gallini holding srl, società di cui Pierpaolo Gallini, medico odontoiatra di Carpaneto con militanze politiche tra i centristi di centrodestra (è stato assessore provinciale nella giunta Trespidi), ha la maggioranza. Nel corso degli anni la Gallini holding è arrivata a detenere il 75% di Fda, con, in quest’ultima fase, un ulteriore 5% che l’ha portata all’80%. 
E’ nell’ambito di tale pacchetto azionario che vanno registrati i citati mutamenti, frutto dell’entrata in scena di un nuovo soggetto, Prosit Farma, società per azioni che di mestiere compra farmacie: ne ha una trentina, prevalentemente nel Nord Italia, sei sono nel Piacentino. Nella sostanza, Prosit Farma subentra a Pierpaolo Gallini rilevando la sua quota all’interno della holding che porta il suo nome. Una quota di maggioranza all’interno della Gallini holding che a sua volta ha la maggioranza di Fda che esprime l’ad delle Farmacie comunali: non sfugge perciò la portata di un passaggio di mano che incide ai massimi livelli della governance di Fcp. 
Un’operazione chiusa a metà marzo, per un controvalore stimato intorno ai 3 milioni. Fissata per oggi l’assemblea dei soci.
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