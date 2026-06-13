Fermato nel quartiere Roma giovane irregolare: avviata l’espulsione

Un giovane straniero irregolare, gravato da numerosi precedenti penali, è stato fermato nei giorni scorsi dalla polizia in vicolo Barozzieri, nel cosiddetto quartiere Roma. Per lui sono state immediatamente avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale. Non essendo disponibili nell’immediato voli o altri mezzi di trasporto per il rimpatrio, il diciannovenne è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dove resterà in attesa del primo trasferimento utile verso il Paese d’origine.

Protagonista della vicenda è un diciannovenne straniero. Come riferito dalla questura in una nota diffusa ieri, il giovane è stato individuato e controllato dalle pattuglie del Nucleo prevenzione crimine di Reggio Emilia, impegnate a Piacenza a supporto delle volanti nell’ambito di servizi straordinari finalizzati al contrasto della microcriminalità.

«Nello specifico – si legge nella nota della polizia – il cittadino straniero presentava un profilo di elevata pericolosità sociale, risultando destinatario di diversi provvedimenti di espulsione e con precedenti per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rissa e false attestazioni sull’identità personale».