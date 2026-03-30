Ferriere, Oppizzi si ricandida: «Abbiamo progetti da finire, ci tengo»





Carlotta Oppizzi annuncia la sua ricandidatura a sindaca di Ferriere per le elezioni del 23 e 24 maggio. Lo fa rivendicando il lavoro svolto negli ultimi anni insieme alla sua squadra civica, in gran parte confermata. «Ci sono progetti da finire, ci tengo», spiega.

Amministrare un piccolo comune di montagna, sottolinea, richiede impegno a fronte di compensi modesti, ma è una scelta dettata dall’amore per il territorio. Tra le priorità restano la viabilità – con diversi cantieri aperti e criticità ancora presenti, come la strada di Val d'Aveto – e nuovi progetti, tra cui la valorizzazione delle miniere di ferro a fini turistici.

Oppizzi ribadisce anche la linea già espressa in passato su grandi interventi: contraria all’eolico sul Crociglia, come già lo era stata alla diga. Sul fronte dei servizi, difende i risultati ottenuti, dalla continuità assistenziale all’assistenza domiciliare.

Tra i temi aperti anche il trasporto scolastico, con orari ritenuti troppo penalizzanti per gli studenti. Il ricordo più difficile resta l’alluvione del 2023, mentre tra le soddisfazioni cita l’apertura dell’asilo nido, simbolo di speranza per il futuro del paese.