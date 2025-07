«Ferriere, un paese sempre più trascurato»

«E' un peccato vedere Ferriere in queste condizioni: ci sembra trascurato ogni anno di più e, se aggiungiamo che puntualmente in estate capita di trovarsi senz'acqua in alcune località, il distributore di carburante vuoto o non funzionante, la strada statale di Valnure in pessime condizioni, non sono certo incentivi per villeggianti o turisti». Alcuni villeggianti che si trovano in queste settimane a Ferriere, e frazioni, per il loro soggiorno estivo, esprimono il loro rammarico e chiedono all'amministrazione di fare di più. »

L'idea è quella di formare un comitato per proporre al Comune di creare una sorta di commissione, formata da amministratori e villeggianti per trasferire le problematiche che si riscontrano in questi mesi estivi e cercare di trovare una soluzione. Anche i villeggianti sono disposti a fare qualcosa, come volontari. Una collaborazione, quindi, per migliorare ciò che non va.

Sulla tema acqua la sindaca Carlotta Oppizzi precisa: «Il Comune effettua alcuni interventi di manutenzione di concerto con il gestore. Se c'è una rottura bisogna avere il tempo di risolverla». La sindaca rivendica anche le tante iniziative organizzate dal Comune durante il periodo estivo, a cui si aggiungono feste e manifestazioni promosse nelle varie frazioni.