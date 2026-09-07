Festa della Coppa a Carpaneto, gran finale stasera con maxi tombola e fuochi d’artificio. LE FOTO

Volontari Pro loco Carpaneto con i panini alla coppa piacentina

Ultime ore di festa a Carpaneto, dove stasera calerà il sipario sulla 68esima edizione della Festa della coppa. Dopo un fine settimana che ha richiamato nel centro del paese la folla delle grandi occasioni, il gran finale è affidato alla tradizionale maxi tombolata in piazza Scotti da Vigoleno, con numerosi premi in palio. A mettere il sigillo sulla manifestazione sarà poi lo spettacolo dei fuochi d’artificio, ultimo atto di un’edizione particolarmente significativa.

La festa ha coinciso infatti con i 90 anni della Pro loco di Carpaneto, la più antica della provincia, e con la candidatura della manifestazione al riconoscimento nazionale “Sagra di qualità” dell’Unpli. Due ispettori hanno seguito gli appuntamenti del fine settimana per valutare la kermesse.

Anche ieri vie e piazze del centro si sono riempite di visitatori, tra bancarelle, luna park, musica, esposizioni, giochi e stand gastronomici. Protagonista assoluta, naturalmente, la coppa piacentina Dop: al punto gestito dai volontari della Pro loco sono andati a ruba soprattutto i panini farciti con la “regina” della festa.

«Sono state giornate intense, siamo soddisfatti», ha commentato il presidente della Pro loco Alessandro Corradini, ringraziando i volontari. E stasera Carpaneto si prepara all’ultimo bagno di folla, tra i numeri della tombola e le luci dei fuochi nel cielo.