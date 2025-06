Festa della Repubblica, dall'alzabandiera alle visite guidate

Domani Festa della Repubblica, Piacenza celebrerà in piazza Cavalli la ricorrenza istituzionale. Il ritrovo è alle 10 in piazza Cavalli, con l’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto. Seguiranno l’esibizione del Coro voci bianche della “Casa del Fanciullo” e il passaggio del Reparto d’Armi. A seguire, in Prefettura, il prefetto procederà alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a 8 piacentini. Nell’ambito delle celebrazioni, in piazzetta Mercanti, sarà allestita una mostra statica di mezzi e materiali delle forze armate e di polizia. I Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti con orario continuato, dalle 10 alle 18, ieri, oggi e domani, offrendo un ampio ventaglio di iniziative e visite guidate comprese nel prezzo del biglietto, che peraltro il 1° giugno - oggi, prima domenica del mese - avrà il costo simbolico di un euro.

Oggi e domani le visite guidate avranno inizio in questi orari: alle 10.15 per il Museo Archeologico, alle 11.30 in Pinacoteca, alle 15 la Sezione Civica e il Museo delle Carrozze. In entrambe le giornate, inoltre, alle 16.15 sarà possibile abbinare alla Pinacoteca la visita guidata alla mostra “Cavalier Malosso: un artista cremonese alla corte dei Farnese“, che resta soggetta alla tariffa ordinaria di 7 euro (accesso ridotto a 3 euro). Nella giornata festiva di domani, lunedì 2, inoltre, i bambini - con ritrovo alle 14.30 per la fascia 7-10 anni, alle 16.30 per i più piccoli dai 4 ai 6 anni potranno partecipare al laboratorio “Una bandiera davvero speciale”, che permetterà loro di ripercorrere la storia del tricolore e di costruire, con materiale di riciclo, il proprio speciale vessillo personale. Il costo di partecipazione è di due euro. Prenotazioni ai numeri 0523-492659 e 0523-492658 o scrivendo a [email protected]