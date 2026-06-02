Festa della Repubblica, i bambini sfilano con il tricolore
Oggi anche a Piacenza si celebrano gli 80 anni della nascita dell'Italia repubblicana. Cerimonia istituzionale in piazza Cavalli e mostra statica dei mezzi militari
Elisabetta Paraboschi
|43 minuti fa
Il grande tricolore portato dai bambini- © Libertà/Elisabetta Paraboschi
Anche Piacenza oggi è in festa per il 2 giugno, la giornata della Repubblica. L'ottantesimo anniversario della nascita dell'Italia repubblicana viene celebrato con la cerimonia istituzionale in piazza Cavalli dopo la sfilata lungo viale Risorgimento. A margine dei discorsi ufficiale la mostra statica dei mezzi militari e gazebo informativi in piazzetta Mercanti e piazzetta San Francesco.
foto Betty Paraboschi
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