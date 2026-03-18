Fiamme in una villetta di San Rocco al Porto: donna soccorsa, messi in salvo 4 gatti e un cane

Attimi di paura nella serata di mercoledì 18 marzo a San Rocco al Porto, dove un incendio è improvvisamente divampato all’interno di una villetta a un piano in via IV Novembre.

Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto parte dell’abitazione distruggendo un divano e un materasso, mentre il fumo ha annerito pareti e arredi, rendendo l’aria irrespirabile.

La padrona di casa è riuscita a mettersi in salvo passando dal garage, ma con grande difficoltà e tra momenti di forte tensione. Raggiunta dai soccorritori inviati da Areu, è stata assistita sul posto: fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Momenti concitati anche per gli animali presenti nell’abitazione: quattro gatti e un cane sono stati recuperati e messi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lodi e i colleghi arrivati da Piacenza, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’immobile, evitando conseguenze ancora più gravi.