Finisce in moto contro un albero e muore a Veggiola di Gropparello

Una comitiva di cinque amici motociclisti, dopo pranzo in una trattoria, stava rientrando verso Piacenza lungo le valli quando, verso le 16.30, due fratelli in moto sono usciti di strada in una semicurva a Veggiola di Gropparello. Nell’incidente ha perso la vita Damiano Contardi, 62 anni, originario della Bassa Lodigiana ma molto legato a Piacenza, dove vive parte della sua famiglia e dove coltivava la passione per le due ruote e la bici.

La dinamica è ancora da chiarire: secondo una prima ipotesi, Contardi avrebbe perso il controllo da solo, finendo contro un albero; secondo un’altra, le due moto si sarebbero urtate lievemente. Il fratello, 56enne, nel tentativo di aiutarlo, è caduto a sua volta nella scarpata, riportando ferite non gravi.

Gli amici hanno subito dato l’allarme. Sul posto 118, Pubblica Valnure da Ponte dell'Olio, vigili del fuoco e carabinieri di Gropparello. I soccorritori hanno tentato per 25 minuti di rianimare il 62enne, ma ogni sforzo è stato vano.

Contardi lascia due figli e tanti amici che lo ricordano come un uomo buono, amante della natura, degli animali e della sua famiglia.