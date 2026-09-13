Fiorenzuola, al via i lavori per la rotatoria attesa da 12 anni: ecco come cambierà la viabilità

Dopo 12 anni di attesa diventa definitiva la rotatoria all’incrocio tra via Einstein, viale Illica (la Castellana) e via Gilardoni, a Fiorenzuola. I lavori partiranno il 21 settembre e proseguiranno fino al 15 dicembre, con modifiche alla viabilità articolate in più fasi.

La rotonda, dal 2013 soltanto provvisoria e delimitata dai new jersey bianchi e rossi, avrà un diametro di 32 metri. L’opera era prevista nell’ambito di un piano di edilizia residenziale sociale rimasto in parte incompiuto. Superato un lungo iter burocratico, sarà realizzata dalla ditta Croci, subentrata a Osa srl nelle opere di urbanizzazione.

Durante il cantiere sarà vietata la sosta nelle vie interessate, con avvisi collocati almeno 48 ore prima. In alcune fasi su viale Illica scatterà il senso unico alternato, regolato da un semaforo temporaneo. Eventuali deviazioni dei bus saranno indicate preventivamente, così come i percorsi alternativi per pedoni e ciclisti.