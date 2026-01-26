Fiorenzuola celebra chi fa del bene: encomi a Federica Bussandri e alla Pro Loco

Il bene spesso resta silenzioso. Per valorizzarlo, il Comune di Fiorenzuola consegna periodicamente encomi a chi si dedica alla comunità. Sabato mattina, nella sala dell’Orologio del Municipio, le onorificenze sono state assegnate a Federica Bussandri, presidente dell’Afadi (Associazione Familiari Disabili), «per il meritorio impegno a supporto delle persone con disabilità e delle loro famiglie», e alla Pro Loco, «per l’impegno costante nell’animare e valorizzare la città». Presenti il sindaco Romeo Gandolfi, la vice Paola Pizzelli, il presidente del consiglio Federico Franchi e l’assessore Franco Brauner.

Bussandri, imprenditrice, ha sottolineato la volontà di «trasmettere valori e competenze, lasciando un segno duraturo nella comunità» e ha dedicato l’encomio a tutti i volontari e operatori.

La Pro Loco, per la quale ha ritirato il premio presidente Andrea Sozzi con il direttivo e i volontari, organizza feste, mercatini, eventi culturali e sportivi come la Zobia, il DKB street basket, lo Stramlon e il Rally Valdarda Racing, oltre a fornire supporto logistico e fiscale ad altre iniziative locali. Recentemente ha promosso anche la mostra di modellismo “Un macello di navi” al centro culturale Braibanti.