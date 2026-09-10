Fiorenzuola, hashish e marijuana nascosti nel freezer: 25enne patteggia dieci mesi
I carabinieri avevano trovato 750 grammi di droga, un bilancino di precisione e mille euro in contanti. La giovane era stata arrestata l’8 agosto
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Il tribunale di Piacenza
Sei panetti di hashish e due confezioni di marijuana nascosti nel freezer di casa sono costati a una 25enne residente a Fiorenzuola dieci mesi e venti giorni di pena e 2mila euro di multa. È la pena patteggiata davanti al giudice Federico Baita e alla pm Sara Macchetta. L’accusa era di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
La giovane era stata arrestata l’8 agosto durante un’operazione dei carabinieri di Cortemaggiore, Monticelli e dell’Aliquota operativa di Fiorenzuola. Nella sua abitazione i militari avevano trovato nel freezer, all’interno di confezioni sottovuoto, circa 600 grammi di hashish e 150 di marijuana.
La perquisizione aveva inoltre portato alla scoperta di un bilancino di precisione nascosto in un comò e mille euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 50 euro, custoditi in un comodino. La 25enne era stata arrestata in flagranza e posta ai domiciliari.
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