Fiorenzuola, hashish e marijuana nascosti nel freezer: 25enne patteggia dieci mesi

Sei panetti di hashish e due confezioni di marijuana nascosti nel freezer di casa sono costati a una 25enne residente a Fiorenzuola dieci mesi e venti giorni di pena e 2mila euro di multa. È la pena patteggiata davanti al giudice Federico Baita e alla pm Sara Macchetta. L’accusa era di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La giovane era stata arrestata l’8 agosto durante un’operazione dei carabinieri di Cortemaggiore, Monticelli e dell’Aliquota operativa di Fiorenzuola. Nella sua abitazione i militari avevano trovato nel freezer, all’interno di confezioni sottovuoto, circa 600 grammi di hashish e 150 di marijuana.

La perquisizione aveva inoltre portato alla scoperta di un bilancino di precisione nascosto in un comò e mille euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 50 euro, custoditi in un comodino. La 25enne era stata arrestata in flagranza e posta ai domiciliari.