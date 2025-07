Fisarmonica e violino barocco: il Nicolini unisce radici e futuro

Il Conservatorio Nicolini attiva due nuovi corsi accademici: Fisarmonica e Violino Barocco. Entrambi saranno disponibili nei percorsi propedeutici e di triennio accademico a partire dal prossimo anno accademico.

L’introduzione dei due corsi risponde alla volontà dell’istituzione di ampliare l’offerta formativa, includendo sia strumenti legati alla tradizione antica sia a repertori più contemporanei e popolari. Una scelta che riflette l’intenzione del Conservatorio di diversificare i percorsi didattici e di rafforzare il legame con le caratteristiche musicali e culturali del territorio.

Il corso di violino barocco segna l’inizio di una nuova fase per il Conservatorio, che mira a costituire un vero e proprio dipartimento di musica antica. La scelta è strategica anche dal punto di vista geografico: Piacenza, vicina a Cremona e al cuore della tradizione liutaria italiana, si trova nel territorio della Pianura Padana, storicamente centro nevralgico della musica barocca a partire dal XVII secolo.

Per la prima volta, il Conservatorio Nicolini attiva un corso di fisarmonica, strumento versatile e di grande valore artistico, presente in repertori che spaziano dal jazz alla musica contemporanea, fino alla tradizione popolare. L’attivazione del corso tiene conto anche della forte presenza storica dello strumento nel territorio: Stradella, situata a breve distanza da Piacenza, è riconosciuta a livello internazionale come la "patria della fisarmonica".

L’obiettivo è quello di valorizzare uno strumento identitario, promuovendone l’alta formazione accademica.

“Queste nuove attivazioni rappresentano un passo coerente con la visione di lungo termine che il nostro Conservatorio sta portando avanti - commenta il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi -. Non si tratta semplicemente di aggiungere corsi, ma di comporre un quadro formativo più articolato, in grado di dialogare con le radici storiche della musica così come con le sue più attuali evoluzioni. Il crescente interesse nei confronti del Nicolini, confermato dall’aumento delle iscrizioni registrato già dallo scorso anno, ci incoraggia a proseguire su questa strada di apertura e innovazione".

“Ogni nuovo corso è frutto di un lavoro di progettazione che tiene conto sia delle esigenze degli studenti sia delle prospettive artistiche che vogliamo promuovere - dichiara Roberto Solci direttore del Conservatorio -. Il nostro obiettivo è fornire strumenti culturali e tecnici per affrontare percorsi professionali solidi, ma anche stimolare curiosità e approfondimento su ambiti che meritano maggiore riconoscimento nel panorama della formazione musicale. La scelta di puntare sulla fisarmonica e sul violino barocco risponde a entrambe queste direzioni".

Le iscrizioni per tutti i corsi del Conservatorio, inclusi i nuovi corsi di fisarmonica e violino barocco, sono aperte dal 1° luglio al 25 luglio 2025.

Si conclude intanto il programma di borse di studio, erogate sotto forma di riduzione delle tasse accademiche, rivolto agli studenti meritevoli. Le agevolazioni sono collegate agli esami di ammissione e prevedono diversi livelli di esenzione, totale o parziale, a seconda del punteggio ottenuto. Per i corsi di canto, musica vocale da camera e maestro collaboratore, gli esami validi per l’assegnazione delle borse si terranno nel mese di settembre. Chi presenta domanda di iscrizione fin da ora potrà comunque accedere alle agevolazioni previste, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Per maggiori dettagli sui corsi, le modalità di iscrizione e le agevolazioni disponibili, è possibile consultare il sito ufficiale del Conservatorio Nicolini o contattare direttamente la segreteria.

Tel. +39 0523 384345