FOTI: «URNE VUOTE PER SCHLEIN E I SUOI ALLEATI»

«Le hanno tentate e giocate tutte, perfino strumentalizzando le tragiche vicende di Gaza, pur di portare a casa i referendum. Ma gli italiani non si sono fatti ingannare: più dei due terzi hanno disertato le urne»: così su Facebook il piacentino Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr. «Lo schiaffone per la compagnia del "tutti dentro contro la Meloni" conferma la miopia politica ed elettorale di chi pretendeva di trasformare i referendum in un giudizio sul Governo. Lungi dal rappresentare un'occasione ghiotta per le opposizioni prima delle elezioni politiche del 2027, i referendum si sono rivelati, sotto il profilo politico ed elettorale, un campo minato per l'opposizione. Dopo mesi passati a fantasticare di piazze piene contro il governo Meloni, i suoi esponenti devono oggi fare i conti con le urne vuote. La vittoria politica del centrodestra - questa volta - è tutta di riflesso: a sbattere e intestarsi una sconfitta epica ci ha pensato da sola l'opposizione, più rossa che verde. E che dire di Landini? Abituato ad essere sempre e comunque in minoranza, si è illuso, da segretario della Cgil, di potersi riscattare dalla lunga serie di precedenti sconfitte. Invece, ne colleziona di nuove. Pensava di 'battere il cinque' con i referendum ed intestarsi una vittoria clamorosa che lo accreditasse a federatore dell'opposizione. Porta a casa una cinquina che, al paragone, quella dell'Inter - parola di tifoso nerazzurro - sembra una carezza. Errore su errore, demagogia su demagogia: a licenziare l'opposizione ci hanno pensato gli Italiani», conclude.