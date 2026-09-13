Frontale a Fossadello di Caorso, tre feriti: due sono in condizioni serie

Incidente intorno alle 21, all’altezza della Strada Caorsana e di via Fornace Vecchia, nei pressi dell’abitato di Fossadello di Caorso. Per cause ancora da accertare, due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Il bilancio è di tre feriti: due hanno riportato traumi seri, anche se non sarebbero in pericolo di vita, mentre una terza persona è rimasta ferita più lievemente.

Imponente la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco con un’autopompa serbatoio, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente.

Lo scontro ha provocato problemi e rallentamenti alla circolazione sulla Caorsana durante le operazioni di soccorso.