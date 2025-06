Fumo e fiamme all'ora di pranzo nel ristorante Bellaria, clienti evacuati

Fumo e fiamme all'ora di pranzo mentre i clienti sono seduti ai tavoli. Un principio d'incendio ha provocato momenti di apprensione nel ristorante Bellaria di Rivergaro, che si trova nell'omonima località lungo la Statale 45, ma tutto si è risolto senza persone intossicate. L'episodio è avvenuto domenica 29 giugno quando la sala era piena di clienti che sono stati subito evacuati. Sono stati immediatamente azionati degli estintori. A completare lo spegnimento e la messa in sicurezza hanno quindi provveduto i vigili del fuoco.

Secondo quanto è stato accertato, all'origine dell'incendio c'è stato un improvviso corto circuito e si sono subito sprigionato fiamme e fumo denso. «La nostra priorità assoluta è stata la sicurezza di tutti: abbiamo evacuato tempestivamente i locali, utilizzato gli estintori e allertato immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri di Rivergaro, intervenuti con grande prontezza e professionalità» hanno spiegato le titolari nel darne comunicazione sui social. Ed hanno rivolto grazie speciale a una dottoressa del 118 che era tra i clienti in sala: «Con lucidità e calma ci ha aiutato a mettere in sicurezza le persone. Un gesto che non dimenticheremo. Grazie anche a tutti gli altri nostri clienti per la comprensione e empatia dimostrata. Siamo profondamente dispiaciute per lo spavento, ma anche infinitamente grate perché nessuno si è fatto male e tutto si è risolto nel migliore dei modi possibili».

Il ristorante, è stato comunicato, resta chiuso per tutta la giornata per motivi di sicurezza e per consentire il ripristino completo dell'impianto.