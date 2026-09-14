Funghi, non basta saperli trovare: a Piacenza un gruppo insegna a riconoscerli

Il primo incontro svoltosi l'8 settembre nella sede del Cai di Piacenza (foto Chiavarini)

Buoni da mangiare, ma soprattutto da conoscere, studiare e rispettare. A Piacenza è nato il Gruppo Micologico della provincia, nuova realtà dedicata alla conoscenza, valorizzazione e divulgazione del mondo dei funghi e del territorio.

L’iniziativa è partita da un’intuizione dell’architetto Marco Civardi, appassionato fungaiolo, e ha trovato nel Comitato scientifico sezionale del Cai di Piacenza un interlocutore e una sede, in Stradone Farnese 39. Il primo incontro, l’8 settembre, ha riunito esperti e appassionati, dai principianti ai raccoglitori con decenni di esperienza.

Il logo del gruppo

Il gruppo punta a organizzare corsi base e avanzati di micologia, mostre naturalistiche, escursioni e attività di divulgazione, collaborando anche con scuole e realtà del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata alla raccolta consapevole e alla tutela degli ecosistemi, anche attraverso il riconoscimento delle specie commestibili. Il coordinamento è affidato al micologo Samproni, con Giuseppe Bernazzani responsabile scientifico.