“Furbetti” dei rifiuti, rafforzati i controlli. Arriva la foto-trappola

Piacenza rafforza la linea dura contro i “furbetti” dei rifiuti e accelera ancora sulla videosorveglianza. Sono due degli assi portanti dei progetti 2026 della polizia locale, approvati dalla Giunta e destinati a incidere concretamente sulla vivibilità urbana nei prossimi mesi.

Sul fronte del contrasto all’abbandono dei rifiuti, l’obiettivo è chiaro: colpire chi utilizza impropriamente i cassonetti grigi dell’indifferenziata per evitare il pagamento della tariffa. Un fenomeno diffuso, che genera degrado e costi aggiuntivi per la collettività. La risposta sarà un’intensificazione dei controlli, costruita su un modello più mirato. Non più solo pattugliamenti casuali, ma interventi basati sull’analisi dei dati, anche grazie alla collaborazione con Iren, che fornirà indicazioni sui punti più critici della città, una sorta di mappa.

Le pattuglie della polizia locale opereranno anche in borghese anche al fianco degli ispettori ambientali di Iren per aumentare l’efficacia delle attività di osservazione e cogliere sul fatto i trasgressori.